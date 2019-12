Opera San Francesco festeggia 60 anni

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Il 20 dicembre di 60 anni fa, grazie a Fra Cecilio, portinaio del convento francescano di viale Piave, nasceva la mensa per i poveri di Opera San Francesco. Quel giorno il frate offrì riparo e un pasto caldo a 300 bisognosi. Oggi OSF distribuisce ogni anno alle persone in difficoltà oltre 700mila pasti, garantendo anche servizio docce, cambi d'abito e visite mediche.

Per festeggiare il compleanno, venerdì 20 dicembre Osf chiama a cucinare per gli ospiti delle sue mense (quella storica di viale Piave e quella di piazzale Velasquez) gli chef stellati Philippe Lévéillé, Alessandro Negrini e Fabio Pisani. Alle 18, poi, nella Chiesa dei Frati Cappuccini monsignor Mario Delpini celebrerà la Santa Messa solenne per il 60/o anniversario. Per l'occasione sarà presente anche il sindaco della città Beppe Sala.