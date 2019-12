Internet: nuovi studi per 'Le Fonti Tv' in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Le Fonti Tv, una live streaming television indirizzata all'informazione finanziaria, inaugurerà a gennaio i nuovi studi, con una grande maratona-live, in 2.000 metri quadri nel centro di Milano in piazza Cordusio. La struttura disporrà di telecamere in 4k, luci a led a basso consumo per rispettare l'ambiente, regia video e audio di ultima generazione, una complessa rete di cablaggio e canalizzazione nascosti e pannelli fonoassorbenti per garantire un'acustica ai massimi livelli.

Oltre allo studio web-televisivo, c'è anche un 'acquario', un box, con regia pronto per produrre podcast e web-radio. Un'ampia zona è destinata alla redazione tv e alla sala montaggio per lo sviluppo di servizi giornalistici, produzioni originali e contenuti adatti ai social network. In cantiere - è spiegato in una nota - ci sono programmi con Alan Friedman, Alberto Forchielli, Antonello Piroso, Debora Rosciani.

In palinsesto troveranno spazio anche format dedicati a politica, controinformazione, fact-checking che saranno condotti da anchor fra cui Manuela Donghi, Annalisa Lospinuso, Alex Soldati, Aleksandra Georgieva e Annabella D'Argento sotto la guida del direttore di Le Fonti Tv Giuseppe Di Vittorio. "Lo sdoppiamento degli studi permetterà poi di dedicarne uno esclusivamente al canale internazionale, con programmazione in lingua inglese", ha dichiarato Guido Giommi, presidente dell'emittente. (ANSA).