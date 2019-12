Fecondazione: eterologa da gennaio 2020

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Da gennaio saranno effettuate le prime fecondazioni eterologhe in Lombardia sulle 203 coppie già selezionate. La banca di crioconservazione realizzata all'ospedale Niguarda è pronta e da oggi ospita i gameti che saranno utilizzati. "Con l'arrivo di questi primi gameti - ha sottolineato Maurizio Bini, direttore del Centro di Diagnosi e Terapia della sterilità di Niguarda - a gennaio saremo pronti per effettuare le prime procedure di fecondazione eterologa alle coppie in lista di attesa".

"La Regione - ha ricordato l'assessore al Welfare Giulio Gallera - ha investito 2 milioni di euro per il personale e l'avvio della banca dei gameti con sede presso il Niguarda e che funzionerà da hub per tutti i centri che, in Lombardia, si occupano di fecondazione assistita in convenzione con il servizio sanitario regionale". La procreazione medicalmente assistita eterologa entra così in funzione a tutti gli effetti per i cittadini lombardi tra le prestazioni offerte dal servizio sanitario nazionale.