Vidal non accetta la panchina e lascia l'allenamento

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Arturo Vidal è ai ferri corti col Barcellona. Il centrocampista cileno, che piace tanto ad Antonio Conte (lo ha già avuto alle proprie dipendenze ai tempi della Juve), secondo quanto riporta il sito di ESPN, ha lasciato come una furia l'allenamento di rifinitura in vista del 'Clasico' di questa sera al Camp Nou fra i blaugrana e il Real Madrid non appena ha ricevuto la comunicazione dall'allenatore Ernesto Valverde che sarebbe partito dalla panchina.

Qualche compagno ha cercato di trattenere il centrocampista che non ne ha voluto sapere di continuare. Una buona notizia per l'Inter che a gennaio cercherà di acquisire il cartellino del giocatore, anche se il Barcellona chiede soldi in contanti e non contropartite tecniche. (ANSA).