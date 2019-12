Scoperto opificio abusivo in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 18 DIC - Un opificio completamente abusivo è stato sequestrato a Mazzo di Valtellina (Sondrio) dalla GdF di Tirano. Il gestore, responsabile della produzione, è stato denunciato.

I militari hanno fermato sulla strada provinciale 27 un carico di pellet sprovvisto di qualsiasi etichettatura sull'origine e sulla composizione del prodotto. La merce viaggiava senza documenti di trasporto e il conducente del mezzo non è stato in grado di esibire la ricevuta fiscale relativa all'acquisto.

Una volta individuata la provenienza, una fabbrica nei pressi della strada statale 38 a Mazzo di Valtellina, è scattato il controllo: la struttura, una vera e propria fabbrica completa di impianti, macchinari e materiali necessari per la produzione e il confezionamento del pellet, è risultata essere totalmente abusiva, sprovvista dei titoli abilitativi previsti dalla normativa a tutela dell'ambiente, e completamente sconosciuta al fisco.

Il pellet era già confezionato in sacchi e pronto per essere immesso nel mercato.