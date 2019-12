Romagnoli, Milan a Bergamo deve fare gara perfetta

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - "Noi andremo a Bergamo per fare la partita perfetta". Alessio Romagnoli sa che servirà il miglior Milan per espugnare il campo dell'Atalanta domenica e rilanciare le quotazioni dei rossonero nella corsa all'Europa League.

"Una squadra come il Milan ha l'obbligo di vincere ogni partita.

L'Atalanta in questi anni si sta dimostrando molto forte e quest'anno è stata bravissima a qualificarsi agli ottavi di Champions" ha detto Romagnoli a margine della festa di Natale del Settore giovanile rossonero a San Siro, dove l'ad Ivan Gazidis, il dt Paolo Maldini, l'allenatore della squadra maschile Stefano Pioli e quello della femminile Maurizio Ganz, assieme ad alcuni calciatori e calciatrici hanno fatto gli auguri ai ragazzi del vivaio. "Noi conosciamo il nostro valore, il gruppo è giovane e dispiace che l'inizio non sia stato dei migliori. Ma stiamo facendo di tutto per arrivare il più in alto possibile - ha aggiunto il capitano del Milan -. Contro il Sassuolo speravamo in un risultato diverso dal pareggio ma l'importante è che il gruppo continui a migliorare". (ANSA).