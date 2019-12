Redditi giunta, Guaineri la più ricca

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Milano i redditi e la situazione patrimoniale della giunta, del sindaco e dei consiglieri comunali relativi al 2018.

In giunta la più 'ricca' risulta l'assessore allo Sport, Roberta Guaineri, che nella vita è anche avvocato e che ha dichiarato un reddito di oltre 388 mila euro (388.421). Al secondo posto c'è l'assessore al Bilancio, Roberto Tasca, che ha dichiarato un reddito imponibile di oltre 170 mila euro (177.704), al terzo posto c'è il sindaco, Giuseppe Sala, con un reddito di 113.837 euro e una situazione patrimoniale in cui ha dichiarato una macchina, con anno di immatricolazione 2019 e azioni e quote di partecipazione in Kenergy Spa per il 20%. Tra gli assessori al quarto posto c'è Laura Galimberti, delega all'Educazione, con un reddito dichiarato di 108.961 euro.

All'ultimo posto c'è Gabriele Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e abitative, con un reddito di 57.507 euro.