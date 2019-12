Macchinario trasforma l'aria in acqua

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Chi l'avrebbe mai detto che la mente umana sarebbe stata in grado di progettare un macchinario in grado di ottenere acqua dall'aria? È il caso di AWA Modula, un pezzo di alta tecnologia messo a punto, attraverso la sua divisione R&D, da SEAS SA (Sociètè de l'Eau Aèrienne Suisse), una start-up ingegneristica che opera in Svizzera, nel Canton Ticino. È quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus sul rapporto tra acqua e risparmio idrico. Il funzionamento di questo macchinario è semplice: l'aria viene fatta passare attraverso un condotto di aerazione fino al suo "punto di rugiada" e, una volta fuori, è pronta per essere consumata, in quanto, durante il processo, viene filtrata e rimineralizzata. Il macchinario è realizzato in acciaio zincato e da materiali per uso alimentare: a seconda della variante, però, è possibile ottenere un diverso quantitativo di acqua, da 250 a 10 mila litri al giorno. Esiste inoltre anche un modello che genera acqua distillata pura, impiegata in ambito industriale.