Brescia-Sassuolo 0-2

ROMA, 18 DIC - Sassuolo batte Brescia 2-0 nel recupero della 7/a giornata del campionato di serie A giocata questa sera a Brescia. La vittoria degli emiliani - con De Zerbi in panchina - porta la firma di Traorè, a segno al 25' del primo tempo e di Caputo (26'st). Il Sassuolo con questi tre punti aggancia a quota 19 Bologna e Verona. Per il Brescia è la prima sconfitta dal ritorno di Corini in panchina.