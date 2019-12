Tecno, minibond strumento per investire

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Diversificare le risorse finanziarie in un momento di grandi investimenti. Con questa motivazione Tecno, azienda di design riconosciuta a livello internazionale, ha deciso di quotare un minibond sul segmento ExtraMot Pro 3. A spiegarlo è il presidente e amministratore delegato di Tecno, Giuliano Mosconi, ricordando che l'emissione è avvenuta nel 2016 per un ammontare di 5 milioni di euro e scadenza nel 2021. "E' stato un modo per mixare le risorse e, in più, un'obbligazione quotata è stato anche un elemento per darci regole di gestione molto più stringenti", afferma Mosconi, secondo il quale "l'esperimento è stato positivo". Per cui l'azienda non esclude di continuare ad utilizzare questo strumento passando a ExtraMot Pro3, il segmento lanciato quest'anno da Borsa Italiana dedicato a pmi e società non quotate con ambiziosi piani di crescita. "Il nostro gruppo sta crescendo in maniera importante soprattutto nei mercati esteri che rappresentano circa l'80% del nostro fatturato