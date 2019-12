Nuova app Regione per allerte meteo

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - La Regione Lombardia lancia 'AllertaLom', una nuova app per avere a portata di smartphone tutte le informazioni in caso di allerta sul territorio regionale. L'applicazione, sviluppata da Aria spa e disponibile gratis su Google Play e App Store, consente di ricevere sul telefonino notifiche tempestive in caso di rischio temporali, vento, neve, valanghe, incendi boschivi e innalzamento dei fiumi lombardi con il relativo livello d'allerta (codice verde, giallo, arancione, rosso). Le informazioni saranno quindi visualizzate in un mappa, in base alle aree di interesse (rischio meteo, valanghe, incendi ecc...) e ai territori selezionati dall'utente. La nuova applicazione si rivolge ai 13 mila operatori del sistema dalla Protezione Civile lombarda (volontari, sindaci, forze dell'ordine, amministratori e dipendenti pubblici) ma anche ai cittadini "perché ricevere informazioni con immediatezza e facilità significa prevenzione" ha spiegato l'assessore lombardo al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni.