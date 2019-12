Here, lo street style tutto al femminile

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Un maxi catwalk di 5 metri all'ingresso, pensato come una passerella interattiva dove sfilare come delle celebrities, per HERE by AW LAB, lo store di sport style dedicato totalmente al mondo femminile che apre il 20 dicembre in corso Garibaldi a Milano.

Nel negozio dedicato allo street style, le clienti potranno condividere i propri outfit attraverso i canali social e diventare protagoniste delle campagne pubblicitarie del brand, che ha riunito sotto l'insegna HERE i players più amati dal pubblico femminile, da adidas Originals a Vans. Tutti i brand partners presenteranno all'interno di HERE attività come talks, workshop, shooting fotografici, contest, incontri con personaggi della scena artistica italiana e tutto ciò che le stesse clienti proporranno.