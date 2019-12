Borseggi a turisti in metro,8 arresti

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Otto persone sono state arrestate dalla polizia, a Milano, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

L'indagine, coordinata dalla procura milanese, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 bosniaci accusati, in particolare, di borseggi a danno di turisti all'interno delle metropolitane.