Scala: festa per Domingo, non posso credere passati 50 anni

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La Scala vuole bene a Placido Domingo, al di là delle polemiche sul #metoo, e ieri lo ha dimostrato con una festa per i suoi 50 anni di collaborazione con il teatro milanese nell'ultimo giorno da sovrintendente di Alexander Pereira, da oggi alla guida del Maggio musicale fiorentino.

Prima si è svolto il Gala in cui il cantante si è esibito con il soprano Saioa Hernández, il tenore Jorge de León e il basso Ferruccio Furlanetto, terminato con 18 minuti di applausi. Poi nel retropalco si è svolta la festa con tanto di torta a tema con sopra un'immagine del teatro e la scritta 50. "Non posso credere che siano passati cinquant'anni - ha detto -. Ho visto nascere e crescere i miei figli nel frattempo. Ma ho ritrovato nell'applauso di questa sera quello di 28 anni fa".

"Grazie ad Alexander - ha aggiunto -. Abbiamo fatto tanti progetti insieme. E ogni volta mi chiedevo se avrei avuto la voce per cantare". Di voce ne ha ancora e infatti ha spiegato di essere "felice di tornare a giugno" per cantare il ruolo di Germont nella Traviata. (ANSA).