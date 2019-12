Mazzocchi presidente Cavalieri Lavoro

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - L'Assemblea dei Soci del Gruppo Lombardo della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, ha eletto presidente il Cavaliere del Lavoro Maria Giovanna Mazzocchi. Sono stati contestualmente nominati consiglieri: Giuseppe Ambrosi, Ali Reza Arabnia, Marco Bonometti, Laura Colnaghi Calissoni, Pierluigi Coppo, Daniela Gennaro Guadalupi, Linda Gilli, Claudio Luti, Pierino Persico, Michele Ratti, Gianfelice Rocca, Ermenegildo Dino Tabacchi.

Maria Giovanna Mazzocchi succede al Cavaliere del Lavoro Luigi Roth, rimasto in carica per due mandati (cadauno della durata di un triennio come da statuto). Dalla costituzione del Gruppo, avvenuta nel 1922 per volere del Cavaliere Angelo Salmoiraghi, Mazzocchi è il primo Cavaliere donna a ricoprire tale ruolo. Presidente di Editoriale Domus - storica azienda fondata a Milano dal padre Gianni nel 1928 - Maria Giovanna Mazzocchi è attualmente componente dell'Advisory Board di Confindustria Pavia e di Assolombarda.