Il Ludogorets cambia allenatore, ecco Vrba

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il Ludogorets cambia. Via Stanislav Genchev, per la panchina ecco il ceco Pavel Vrba. La squadra bulgara, che proprio oggi ha pescato l'Inter nell'urna dei sedicesimi di finale dell'Europa League, si affida all'ex tecnico del Viktoria Plzen, che sarà in carica dal primo gennaio 2020. Lo stesso Genchev sarà collaboratore del nuovo allenatore e avrà con sé due collaboratori: il vice Zdenek Becka e Martin Tichacek, che curerà la preparazione dei portieri. (ANSA).