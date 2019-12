Champions: Percassi "Valencia? Ottavi miracolo per Atalanta"

(ANSA) - BERGAMO, 16 DIC - "Se vogliamo essere onesti, gli ottavi di finale sono un miracolo". Così Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ai canali ufficiali del club dopo il sorteggio in Champions League con il Valencia: "Siamo una società di provincia coi suoi limiti e coi suoi valori - prosegue il proprietario dei bergamaschi -. Incontriamo un avversario inferiore agli altri squadroni, ma sarà un partitone per cui ci vorrà la massima attenzione. Il Valencia è al nostro livello se non di più". Percassi commenta l'esperienza nella regina delle coppe europee: "Per noi e per tutto il popolo atalantino è un sogno che ci rende immensamente felici - chiude -. La stessa Primavera sta facendo benissimo in Europa League, il settore giovanile è una nostra forza. Ho vissuto il sorteggio come un prepartita: finché non finisce, sto male...". (ANSA).