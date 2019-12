Cesare Bocci alla scoperta del Vaticano su Canale 5

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - "Non ce la farei ad essere Alberto Angela, è troppo bravo, certo mi piacerebbe essere come lui per come dimostra di essere curioso e affascinato dalle cose che sta descrivendo". Così l'attore Cesare Bocci ha presentato la serata-evento 'Viaggio nella grande bellezza', cioè il Vaticano, di cui sarà guida e voce narrante.

In onda mercoledì 18 dicembre in prima serata su Canale 5, realizzato da Rri in collaborazione con Vatican Medua e Reallife Television, lo speciale, ha detto il direttore Giancarlo Scheri, potrebbe anche essere il primo di una serie sul genere divulgazione scientifica.

Il cammino di Bocci nella Santa Sede porterà i telespettatori a scoprire la bellezza della Basilica di San Pietro, dei Palazzi Vaticani, gli splendidi affreschi, da punti di vista insoliti e privilegiati. "È un appuntamento per tutta la famiglia nella grande tradizione che una tv generalista deve avere - ha detto Scheri - con un linguaggio comprensibile quindi a tutti".

Con Bocci su Canale 5 sta per andare in onda anche una nuova fiction 'I Fratelli. Caputo' coprotagonista Nino Frassica.

(ANSA).