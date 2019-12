Battilana, dal bunga bunga a Weinstein

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La conferma, dettaglio per dettaglio, della serata 'a luci rosse' che vide ad Arcore, nel 2010, in cui Silvio Berlusconi "era sempre con le mani addosso alle ragazze", "baciava i loro seni" e si faceva "mettere il sedere in faccia", ma anche il racconto delle "molestie" da lei subite nel 2015 dal produttore cinematografico Harvey Weinstein. Ha parlato di tutto questo, rispondendo alle domande del pm Luca Gaglio e poi a quelle del suo difensore, la modella Ambra Battilana, ex miss Piemonte, una delle testimoni 'chiave' delle inchieste sul caso Ruby, deponendo nel processo 'Ruby ter' a carico del leader di FI e di altre 28 imputati, tra cui molte 'olgettine'. La modella, che ora vive a New York ("me ne sono dovuta andare dall'Italia, perché il mio nome era 'macchiato' come una escort"), ha parlato, come aveva già fatto negli altri processi, del "bunga-bunga" a villa San Martino ("Berlusconi mi toccò il sedere") e poi anche del "procedimento" a carico di Weinstein, che "mi palpò", che inizierà "il 6 gennaio".