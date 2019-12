Orsa, altissima adesione a sciopero

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - "La Lombardia non può essere, nel nostro Paese, la Regione fanalino di coda del servizio ferroviario regionale. L'adesione è stata superiore all'80% ed ha determinato la paralisi completa della circolazione ferroviaria". Lo afferma, in una nota, il sindacato Orsa, in merito alla sciopero di 24 ore in corso oggi.

Trenord aveva sottolineato che "Orsa ha proclamato lo sciopero in un giorno festivo, per cui non sono previste le 'fasce di garanzia' come accade invece nei feriali. Una scelta di totale indifferenza verso il diritto alla mobilità dei cittadini che rischia di generare disagi significativi". Sul sito di Trenord è possibile trovare informazioni sulla circolazione dei treni, sui convogli garantiti e sugli eventuali collegamenti sostitutivi.