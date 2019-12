Calcio: Brescia, tris salvezza al Lecce

(ANSA) - BRESCIA, 14 DIC - Il Brescia è ripartito: nel segno di Chancellor, Torregrossa e Spalek - tutti e tre al primo gol in A - le 'rondinelle' di nuovo sotto la guida di Eugenio Corini si sono rimesse in corsa per la salvezza vincendo, dopo quello di Ferrara, anche lo scontro diretto con il Lecce che torna nel mischione della zona calda fermandosi a quota 15 con i lombardi ora a quota 13 e che hanno ancora il jolly del recupero contro il Sassuolo da giocarsi mercoledì sera. Successo meritato per la squadra di casa, piu' incisiva e con i nervi piu' a posto rispetto a un Lecce anche svagato. (ANSA).