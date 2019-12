Tangenti: pm chiedono maxi processo

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - I pm di Milano Bonardi, Furno e Scudieri hanno chiesto il rinvio a giudizio per quasi 70 persone, tra cui l'ex vicecoordinatore lombardo di FI ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella e il consigliere lombardo 'azzurro' Fabio Altitonante, nella maxi inchiesta, coordinata dall'aggiunto Alessandra Dolci, su un giro di mazzette, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti, con al centro la figura di Nino Caianiello, ex responsabile di Forza Italia a Varese.

A fine settembre la Procura aveva chiuso le indagini a carico di 71 persone, tra cui anche il consigliere lombardo di FI Angelo Palumbo, e ora ha chiesto il processo, stralciando dall'elenco solo alcune posizioni. Nel frattempo, Caianiello, che sta collaborando da mesi, si sta sottoponendo ad altri interrogatori coi pm, l'ultimo dei quali anche alla presenza del pm della Dda Alessandra Cerreti, uno dei titolari di un'inchiesta su una presunta associazione mafiosa nel Varesotto (il nome di Caianiello era emerso nell'indagine).