Snowboard, Moioli subito sul podio

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Parte bene la stagione di Michela Moioli nella Coppa del mondo femminile di snowboardcross. Sulla pista austriaca di Montafon, l'olimpionica azzurra è arrivata fino alla big final, dove si è dovuta arrendere alla ceca Eva Samkova chiudendo al secondo posto. Per lei si tratta del 25esimo podio in carriera ottenuto dopo una ottima fase ad eliminazione diretta, nella quale spicca la grande rimonta effettuata in semifinale. Tra gli uomini a sorridere è Omar Visintin: il 30enne di Merano si è giocato la finale concludendo sul gradino più basso del podio. (ANSA).