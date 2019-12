Picchia moglie e figli con cintura

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Un operaio tessile cinese di 65 anni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie e dei figli di 2, 7 e 12 anni, costretti a subire le vessazioni nell'appartamento di famiglia di Milano.

Gli agenti del commissariato Comasina hanno scoperto il padre padrone grazie alla segnalazione arrivata la scorsa settimana dalla preside dell'istituto frequentato dalla 12enne, che negli ultimi tempi era apparsa particolarmente introversa. La ragazzina, che portava addosso i segni delle percosse del padre, ha accettato di raccontare l'incubo quotidiano vissuto a casa durante audizioni protette, fornendo elementi che hanno portato all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le liti in quella famiglia erano note alle forze dell'ordine che in più occasioni erano intervenute a seguito delle chiamate dei vicini spaventati dalle urla.