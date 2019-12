Nuovo farmaco malattia ultrarara sangue

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Una nuova prospettiva di cura si sta per aprire per chi in Italia è affetto da porpora trombotica trombocitopenica acquisita (attp), malattia autoimmune ultrarara della coagulazione del sangue. Dopo essere stato approvato in Europa nel 2018, dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020 in Italia il caplacizumab, il primo trattamento per questa patologia basato sulla tecnologia dei nanoanticorpi. Lo hanno spiegato gli esperti riuniti al Policlinico di Milano in una conferenza organizzata da Sanofi. "La terapia standard per questa malattia, che se non diagnosticata e trattata subito ha un alto tasso di mortalità, si basava finora sulla plasmaferesi e l'uso di immunosoppressori e corticosteroidi", spiega Flora Peyvandi, direttrice del Centro emofilia e trombosi del Policlinico di Milano. Ma il 35-40% dei pazienti va incontro a recidive e spesso è refrattario ai trattamenti. Il caplacizumab, conclude Peyvandi, "permetterà di avere una prognosi migliore e di salvaguardare la qualità di vita dei malati".