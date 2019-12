Fumo: campagna 'Natale senza pacchetti'

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Vogliamo un Natale senza pacchetti". E' uno degli slogan della campagna social contro il fumo, 'Spegni la sigaretta e accendi la salute', promossa da Federfarma Lombardia con il patrocinio della Regione, che coinvolgerà le farmacie con l'obiettivo di sensibilizzare soprattutto i giovani. "Si inizia a fumare a 11 anni, i dati sono allarmanti: in Lombardia preoccupa che un terzo dei quindicenni fuma e molti lo fanno quotidianamente - ha detto Emanuele Monti, presidente della commissione Salute di Regione Lombardia -. Solo il 7% di chi cerca di smettere di fumare ce la fa: il tema di fondo è prevenire". La campagna punta a fornire consigli rapidi, corretti e veloci, nelle farmacie, sul sito accendilasalute.it, e sui suoi profili Instagram e Facebook, con post per ricordare ad esempio che la sigaretta contiene 4mila sostanze chimiche, per affrontare i vari alibi che chi vuole smettere di fumare si crea, o per sottolineare quanti soldi si possono risparmiare rinunciando al vizio.