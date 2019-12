Daspo 5 anni per tifoso milanista

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Un 'Daspo' della durata di 5 anni è stato emesso nei confronti del tifoso rossonero che, al termine della partita Bologna-Milan di domenica scorsa allo stadio Dall'Ara di Bologna, ha accoltellato un altro supporter della squadra. L'uomo, un 34enne di Mantova, non potrà partecipare a manifestazioni sportive e dovrà presentarsi in un ufficio di Polizia a firmare ogni volta che il Milan giocherà una partita. Oltre al provvedimento amministrativo, proposto dalla Digos e disposto dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bologna, a suo carico c'è anche la denuncia penale per lesioni gravissime e porto illegale di un coltello. Resta al vaglio della Polizia, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche la posizione del ferito, un 35enne di Milano che era stato colpito all'addome e giudicato guaribile in 30 giorni.

Nell'aggressione, anche l'autore dell'accoltellamento era rimasto leggermente ferito e proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e il movente.