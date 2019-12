Brescia, Corini: 'Col Lecce per tornare in corsa'

(ANSA) - BRESCIA, 13 DIC - "Se quella col Lecce è una partita della vita? Per me sono tutte tali...Ovvio che il significato di questa gara sia molto importante, ma preferisco non sovraccaricarla. Quello che spero di rivedere è la squadra lucida vista a Ferrara dove magari ci e' mancato qualcosa a livello di finalizzazione". Parole dell'allenatore del Brescia Eugenio Corini alla vigilia della sfida salvezza col Lecce col quale le rondinelle duellarono per la promozione in A. "La vittoria di Ferrara - spiega - è come se ci avesse tolto un tappo e anche il fatto di aver lasciato l'ultimo posto da un punto di vista mentale e' stato importante. Ora andiamo a caccia della prima vittoria interna, vogliamo sfatare questo tabù. Ai ragazzi ho detto però che questo risultato non cadrà dal cielo: occorrerà provare a costruirselo centimetro per centimetro".

Chiusura su Balotelli: "Sono molto contento della partita che ha fatto a Ferrara e il gol non è stato un caso, ma il frutto di un atteggiamento positivo. E' solo all'inizio e sta a lui capire che certe cose le ha dentro, deve solo tirarle fuori". (ANSA).