Piazza Fontana: nasce archivio on line dedicato a Pinelli

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Un sito dove verranno archiviati i 5.000 articoli raccolti da Licia Rognini tra il 1969 e il 2015 su suo marito Giuseppe Pinelli, oltre a testimonianze, video e documenti: verrà presentato lunedì prossimo a Milano il progetto "Giuseppe Pinelli: una storia soltanto nostra, una storia di tutti" realizzato a cura del Centro Studi Libertari con la collaborazione di un comitato scientifico che comprende Claudia e Silvia Pinelli, le due figlie del ferroviere anarchico morto il 15 dicembre del 1969.

Lo scopo del progetto, si legge in una nota, è quello di raccogliere materiali, documenti, memorie riguardanti la figura di Pinelli, la sua vita e le circostanze della sua morte, e renderle disponibili sul sito unastoria.archiviopinelli.it. Base iniziale del progetto è la catalogazione e pubblicazione online dell'archivio di Licia Rognini, composto principalmente da circa 5.000 ritagli stampa pubblicati sul marito, sui fatti di Piazza Fontana e più in generale sulla strategia della tensione.

Il progetto intende inoltre "recepire stimoli e segnalazioni, in modo da costruire una storia viva, dialogata, dal basso, e non ideologica".