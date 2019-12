Sala: ricorderò Pinelli con Mattarella

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - "A volte le ricorrenze particolari possono anche indurre a un certo tipo di riflessione, a me sembra giusto e al di là dell'albero" che oggi verrà piantato in memoria di Giuseppe Pinelli "troverò anche il modo domani alla presenza del presidente Mattarella di ricordarlo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della commemorazione dei 50 anni della strage di piazza Fontana che si terrà domani e della figura del ferroviere anarchico, Giuseppe Pinelli, accusato ingiustamente e morto dopo essere precipitato da una finestra della Questura di Milano. Mattarella, che domani sarà a Milano per un Consiglio comunale speciale dedicato a piazza Fontana, "è una persona straordinaria e devo dire che magari è anche normale pensare che, visto che sono i 50 anni venga a Milano, ma niente è normale oggi bisogna aver dentro alcune cose e quindi lo ringrazio in modo preventivo".