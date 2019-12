Milano-Cortina: Pancalli, paralimpiadi volano straordinario

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - I "progetti nelle scuole" per "sensibilizzare sul tema" e le "opere accessibili" saranno il lascito reale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per migliorare le condizioni delle persone disabili in Italia. Lo sottolinea Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, durante il seminario del Cio sui Giochi del 2026 in corso al Pirellone: "Sarà qualcosa di straordinario come volano, l'attività sportiva di atleti con la A maiuscola sarà solo la punta dell'iceberg. I progetti nelle scuole per insegnare la consapevolezza che la diversità possa diventare una risorsa, una maggiore accessibilità nei territori e nei luoghi, con autobus e strutture, lascerà un Paese migliore".

Pancalli considera i risultati paralimpici italiani la naturale conseguenza del lavoro: "Dopo Sidney 2000 siamo arrivati nella Top10 mondiale, non è un miracolo italiano ma frutto della programmazione. Milano-Cortina darà un ulteriore slancio: abbiamo costruito una macchina diventata una Ferrari, ora serve un meccanismo di amplificazione dove le istituzioni possono ulteriormente costruire il futuro". (ANSA).