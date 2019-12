Donna accoltellata, fermato il marito

(ANSA) - SONDRIO, 11 DIC - Tentato omicidio questa mattina attorno alle 9 a Chiesa in Valmalenco. Una donna di 50 anni, al culmine di un litigio, è stata accoltellata in più parti del corpo. Ora è ricoverata all'ospedale di Sondrio dove i medici stanno valutando le sue condizioni che sarebbero serie, secondo una prima diagnosi. I carabinieri del Comando provinciale di Sondrio e della caserma di Chiesa in Valmalenco hanno fermato il presunto aggressore che, secondo le prime notizie, sarebbe il marito, di 53 anni.