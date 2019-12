Champions: Valverde, nervosismo Inter ci ha favorito

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Ne primi minuti l'Inter ha pressato tanto e bene, tenendoci lì e non facendoci giocare, poi siamo usciti meglio con la palla. Loro pian piano si sono innervositi, all'Inter hanno annullato diversi gol per fuorigioco e alla fine l'abbiamo vinta noi". Così il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, intervistato da Sky nel dopopartita. Ma secondo Valverde, è giusta la classifica finale del girone con il Borussia Dortmund davanti all'Inter? "L'Inter aveva il livello per passare, senza dubbio - risponde -. Hanno giocato grandi partite in questo gruppo, come a Dortmund, anche se sono stati rimontati. Contro di noi nel secondo tempo erano nervosi perché non arrivava il gol, e questo ha giocato un ruolo importante a nostro favore". (ANSA).