Piazza Fontana: 'Io ricordo', fiction Rai per 50/o strage

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Io ricordo Piazza Fontana", in onda su Rai1 in prima serata il 12 dicembre, 50/o anniversario dell'eccidio che causò 17 morti e oltre 80 feriti nel 1969 nella Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, trae il titolo da un telegramma che la famiglia di Pietro Dendena, una delle vittime, inviò al Presidente della Repubblica dopo i tanti "non ricordo" dei politici italiani nel processo di Catanzaro.

La docufiction è prodotta da Rai Fiction e Aurora e sono Nicole Fornaro e Giovanna Mezzogiorno a interpretare il ruolo di Francesca, figlia di Pietro Dendena, da giovane e in età adulta.

Obiettivo è per la prima volta raccontare la strage dal punto di vista dei familiari delle vittime. Francesca, a 17 anni, lottò per fare chiarezza sui colpevoli con l'Associazione Famigliari Vittime di Piazza Fontana che confluì nell'Associazione delle Vittime delle Stragi. Testimonianze anche di Bruno Vespa, del prefetto Achille Serra, del magistrato Guido Salvini e dell'avvocato dei familiari Federico Sinicato. (ANSA).