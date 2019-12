Nato: cambio Comando Reazione Rapida, presente C.S.M. Farina

(ANSA)- MILANO, 10 DIC - Solidarietà, rispetto del giuramento fatto alla bandiera e alti valori morali, sono stati al centro della cerimonia per l'avvicendamento alla guida del Comando di Reazione Rapida della NATO in Italia (NRDC-ITA), conclusasi ieri sera a Milano, a Palazzo Cusani. Tra i presenti alla cerimonia, il Capo di Stato Maggiore dell'esercito generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, il comandante del Comando delle Forze Terrestri della NATO (LANDCOM), generale John C. Thomson (USA), il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto di Milano Renato Saccone e il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala.

Dopo aver salutato il personale della base "Ugo Mara" di Solbiate Olona (Varese), sede operativa del Comando, il generale Perretti ha ceduto la guida del Comando multinazionale al pari grado Guglielmo Luigi Miglietta. "Voglio esprimere prima di tutto il mio rispetto a tutti i soldati, marinai, carabinieri, marines, piloti della Nato, che hanno sacrificato la vita per la nostra difesa e la nostra sicurezza - ha detto il Capo di Stato Maggiore Salvatore Farina - un sacrificio estremo che ci suggerisce come continuare a servire e operare al meglio". Il generale ha poi proseguito: "la Nato è una grandiosa Alleanza, ventinove nazioni, diciotto rappresentate qui oggi", il Comando di Reazione Rapida è "un comando capace, pronto per essere operativo, per risolvere crisi e un supporto alla sicurezza ovunque sia richiesto". Infine ha ringraziato il generale Perretti per il suo operato: "negli ultimi tre anni è stato un ottimo comando sotto la tua guida, sei stato carismatico, determinato, capace, come il tuo staff, e vi ringrazio per questo". (ANSA)