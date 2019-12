Milano-Cortina: Cio, Nord-Italia Eldorado sport invernali

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Il Nord Italia è l'Eldorado degli sport invernali". E' l'investitura con cui la finlandese Sari Essayah, presidentessa della Commissione di coordinamento dei Giochi invernali 2026 Milano-Cortina, si è espressa nel discorso di apertura del seminario internazionale sulle Olimpiadi invernali 2026 organizzato dal Cio in collaborazione con il Coni, il Comitato Paralimpico e gli enti territoriali coinvolti.

"Molti Mondiali e coppe del Mondo già si svolgono qua, e utilizzeremo queste esperienze per realizzare il più grande show mondiale del 2026 - ha spiegato l'ex marciatrice dal palco del Pirellone a Milano -. E' molto emozionante essere qui per me come ex atleta, perché ho gareggiato e mi sono allenata a Sesto San Giovanni per molti anni. Gli atleti devono essere al centro delle Olimpiadi, è sempre lo saranno. Faremo in modo che questi Giochi saranno un'esperienza unica per ciascuno di loro".

