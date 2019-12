Champions: pranzo Uefa tra Inter e Barcellona

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Pranzo Uefa tra Inter e Barcellona nel centro di Milano prima della partita di Champions League decisiva per il passaggio del turno dei nerazzurri. Presente il presidente dell'Inter Steven Zhang insieme agli ad Marotta e Antonello. Per il Barcellona c'è il vicepresidente Jordi Cardoner accompagnato da alcuni dirigenti. Stasera a San Siro ci saranno oltre 72 mila tifosi pronti a supportare la squadra per centrare la vittoria contro i blaugrana. (ANSA).