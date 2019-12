Champions: Inter-Barcellona 1-2

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Inter-Barcellona 1-2 (1-1) Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio (30' st Politano), Vecino, Brozovic, Borja Valero (32' sv Esposito), Biraghi (24' st Lazaro); Lukaku, Lautaro (27 Padelli, 21 Dimarco, 87 Candreva, 95 Bastoni) All. Conte Barcellona (3-5-2): Neto; Todibo, Umtiti, Lenglet; Wague , Vidal, Rakitic (18' st De Jong), Alena, Junior Firpo; Griezmann (17' st Suarez), Perez (39' st Fati) (1 Ter Stegen, 5 Sergio Busquets, 33 Araujo, 35 Morer) All. Valverde Arbitro: Björn Kuipers (Olanda) Reti: nel pt 23' Perez, 44' Lukaku, nel st 41' Fati Recupero: 2' e 4' Angoli: 4 a 3 per l'Inter Ammoniti: Lenglet, Borja Valero, Junio Firpo, De Vrij, Godin per gioco falloso Spettatori: 71.818 (ANSA).