Champions: Handanovic, è una sconfitta che brucia

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "È una sconfitta che brucia.

Come gioco e prestazione meritavamo di passare ma non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato dando tutto, ora dobbiamo andare avanti". Lo ha detto il capitano dell'Inter Samir Handanovic, commentando a Sky l'eliminazione dei nerazzurri in Champions League dopo il ko con il Barcellona. "Ci è mancato il gol nel secondo tempo, abbiamo attaccato e avuto occasioni. Loro uscivano in contropiede, noi ci allungavamo e spendevamo energie. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto di tutto - ha proseguito -. Ora dobbiamo andare avanti, abbiamo due partite prima della sosta, bisogna ricaricarsi e ritrovare energie mentali, domenica si va già a Firenze". (ANSA).