Champions: De Vrij, c'è tanta delusione abbiamo dato tutto

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - ''C'è tanta delusione. Abbiamo dato tutto per vincere'': Stefan De Vrij parla con un filo di voce dopo la sconfitta contro il Barcellona a San Siro e l'eliminazione dall'Inter Champions League. Un'impresa fallita ed ora aumenta il rammarico per le sconfitte di Barcellona e Dortmund. ''Ormai è andata. Non serve tornare indietro. Dobbiamo rialzarci subito - ammette il difensore - guardare avanti e concentrarci sulla prossima partita. La difficoltà ci dovrebbe rafforzare anche se per ora c'è tanta delusione''. (ANSA).