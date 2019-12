Champions: Ceferin e Malagò a San Siro per Inter-Barcellona

Parterre d'eccezione a San Siro per Inter-Barcellona con le più alte cariche dello sport italiano ed europeo in tribuna ad assistere alla sfida decisiva per il passaggio del turno dei nerazzurri. Presente il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, quello del Coni Giovanni Malagò insieme ad una delegazione del CIO. Gli italiani in campo, D'Ambrosio, Biraghi, saranno osservati speciali del ct dell'Italia Roberto Mancini e del capodelegazione Gianluca Vialli che non hanno voluto perdersi la sfida.

A San Siro sono attesi oltre 72 mila tifosi per un record storico d'incasso di quasi 8 milioni di euro. I pochi posti liberi sono nel settore ospiti del terzo anello blu, quelli riservati ai sostenitori del Barcellona. Antonio Conte, nella conferenza della vigilia, si è appellato al pubblico chiedendo ''energia positiva'' per la squadra con l'obiettivo di ''superare tutti insieme l'ostacolo e raggiungere un traguardo prestigioso''. All'Inter basterà fare lo stesso risultato del Borussia Dortmund impegnato contro lo Slavia Praga ma per non fare calcoli e non guardare agli avversari dovrà vincere contro il blaugrana. (ANSA).