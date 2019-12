12enne solo in casa sventa colpo

Quasi un episodio da 'Mamma, ho perso l'aereo'. Un ragazzino di 12 anni rimasto solo in casa a Merate (Lecco) in attesa che la mamma andasse a prendere il fratellino all'asilo, ha improvvisamente sentito i ladri che tentavano di sfondare la finestra per entrare e depredare la villetta della sua famiglia. Pur terrorizzato, il ragazzino è rimasto lucido, è corso a chiudersi in bagno urlando e portando con sé il telefonino e ha chiamato la mamma. Quest'ultima in auto ha immediatamente fatto dietrofront ed è tornata a casa, suonando disperatamente il clacson una volta entrata in cortile. A quel punto i ladri hanno pensato bene di desistere, dandosi alla fuga. L'episodio, di cui si è avuta notizia oggi, è avvenuto negli alla periferia della cittadina della Brianza lecchese ed è stato reso noto dai residenti disperati dai continui attacchi dei malviventi. Assalti che sembrano essersi intensificati in questi giorni, nell'imminenza delle festività natalizie.