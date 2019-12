Touring, 125 anni in 125 foto archivio

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - Per i suoi 125 anni, il Touring Club Italiano espone per la prima volta - dal 10 al 31 gennaio allo Spazio Espositivo Palazzo Lombardia- 125 stampe fotografiche originali vintage conservate nell'Archivio Fotografico del Touring, che raccoglie attualmente circa 350.000 stampe fotografiche degli anni 1870-1970 relative a molti temi, dal paesaggio all'arte e alle città, dal lavoro ai trasporti e alla società in genere.

La mostra "Immaginario. 125 originali: viaggio a sorpresa negli archivi Touring", a cura di Luca Santese del collettivo fotografico Cesura, attinge direttamente all'immaginario collettivo che l'Archivio TCI ha contribuito, in più di un secolo di storia, a formare. Le 125 stampe scelte sono databili prevalentemente attorno agli anni Venti e Trenta del secolo scorso, con qualche esemplare più antico - come alcune stampe all'albumina di inizio Novecento, incamiciate a tutela della loro preziosità - e qualche stampa più recente.