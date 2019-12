Milano-Cortina:Palazzo Lombardia illuminato colori Olimpiadi

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Palazzo Lombardia si accende con i colori delle Olimpiadi. Subito dopo la firma dell'atto costitutivo della Fondazione per Milano Cortina 2026 che, di fatto, dà il via alla 'costruzione' dei Giochi olimpici, il presidente Attilio Fontana ha deciso di illuminare, da stasera e fino all'alba, il Belvedere, al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, di blu, giallo, nero, verde e rosso, ovvero i colori dei 5 cerchi olimpici.

"Un piccolo gesto simbolico - ha detto Fontana - per un importante atto che proietta la Lombardia, Milano e l'intero Paese verso un evento che produrrà benefici in termini infrastrutturali e di indotto economico". (ANSA).