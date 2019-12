L'uomo N21 torna in passerella a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - N21 ha deciso di riportare l'uomo in passerella a gennaio 2020 durante Milano Moda Uomo, abbandonando il format co-ed adottato a settembre 2019 per la sfilata delle collezioni Primavera/ Estate 2020.

"La scelta di tornare ad avere una sfilata dedicata - spiega Alessandro Dell'Acqua, fondatore e direttore creativo del marchio - rispecchia la volontà di dare più spazio e sostegno al segmento dell'uomo che al momento sta dando importanti segnali di crescita, rappresentando un grande potenziale per la crescita del brand. La scelta rispecchia anche la volontà di fare sistema con Camera della Moda e contribuire a dare rilevanza alle sfilate maschili di Milano insieme ai marchi che stanno perseguendo la stessa strada". (ANSA).