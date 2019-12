Il Giappone alla villa Reale di Monza

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - Il 'Giappone. Terra di Geisha e Samurai' è protagonista della mostra che apre a Monza, in Villa Reale, dal 30 gennaio al 2 giugno. Il percorso espositivo, messo a punto da Francesco Morena, propone uno spaccato delle arti tradizionali dell'arcipelago estremo-orientale attraverso una selezione di opere databili tra il XIV e il XX secolo, tutte provenienti dalla raccolta di Valter Guarnieri, collezionista trevigiano con una grande passione per l'Asia orientale, alle quali si uniscono alcuni kimono della raccolta di Lydia Manavello, collezionista trevigiana esperta conoscitrice di tessuti asiatici.

La parte centrale dell'esposizione è dedicata al binomio Geisha e Samurai, ma non mancano sezioni dedicate alla religione, alla Natura, indagata attraverso una serie di dipinti su rotolo verticale, parte dei quali realizzati tra Otto e Novecento. L'ultima sala è riservata ad una delle forme d'arte più complesse del Giappone, la scrittura: grandi paraventi ornati di calligrafie concludono il percorso.