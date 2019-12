Giovane ucciso da treno nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 9 DIC - Un ragazzo di 26 anni è morto ieri sera, poco dopo le 21.30, dopo essere stato travolto da un treno nel territorio comunale di Giusaggo (Pavia) a circa un chilometro dalla stazione di Certosa (Pavia). La notizia è riportata oggi da La Provincia Pavese. La dinamica dell'investimento è all'esame dei carabinieri: potrebbe essersi trattato di un incidente ma non si esclude l'ipotesi di un suicidio.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del 26enne.

In seguito all'investimento mortale, la linea Milano-Pavia è rimasta interrotta all'altezza di Giussago (Pavia), prima di riprendere regolarmente in tarda serata.