Al via premio sociale BetterwithPets

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - E' partita la seconda edizione del Premio BetterwithPets, ideato per valorizzare le organizzazioni che promuovono iniziative o progetti che migliorano e arricchiscono la vita degli animali da compagnia e delle persone che li amano. A promuoverlo Purina, azienda di riferimento del settore PetCare, in collaborazione con Ashoka, pioniera nel campo dell'imprenditorialità sociale.

Per la seconda edizione del contest verranno presi in considerazione non solo i progetti innovativi, già implementati o in fase sperimentale, ma anche le idee in via di sviluppo da parte di giovani tra i 18 e i 25 anni. In palio 120mila franchi svizzeri di cui 100 mila ai progetti già avviati e 20 mila a un'idea innovativa. La prima edizione è stata vinta dalla Fondazione OOPOEH, che ha ricevuto 40mila franchi svizzeri, grazie ai quali "ha potuto visitare, incoraggiare e aiutare 320 anziani - dichiara Sofie Brouwer, founder della Fondazione OOPOEH - a trovare un cane per prendersene cura e tenere loro compagnia!".