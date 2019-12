A Milano luminaria dedicata a Leonardo

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - "Acquista cosa nella tua gioventù che ristori il danno della tua vecchiezza. E se tu intendi la vecchiezza aver per suo cibo la sapienza, adoprati in tal modo in gioventù, che a tal vecchiezza non manchi il nutrimento". E' la frase di Leonardo da Vinci trasformata in luminaria per Natale a Milano.

Inserita all'interno del palinsesto di eventi che celebrano l'Anniversario della scomparsa di Leonardo, l'opera d'arte voluta dal promotore culturale Tiziano Corbelli è stata allestita in via Fratelli Ruffini, la via che conduce al Cenacolo. L'opera è patrocinata dalla Galleria d'Arte Maggiore di Bologna ed è stata realizzata da Antonio Spiezia, artigiano di Napoli.

L'idea nasce dal promotore culturale Tiziano Corbelli che ha già presentato e creato le opere luminarie di Lucio Dalla e Cesare Cremonini a Bologna, di Pino Daniele e Totò a Napoli.