Ecco mappa del panettone tradizionale

(ANSA) - MILANO, 8 DIC - Per le feste arriva anche la mappa del panettone tradizionale, con le circa 150 imprese diffuse tra Milano, Monza Brianza Lodi, raccolte intorno alla ricetta artigianale indicata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in un apposito disciplinare.

Ciò che distingue il panettone tipico della tradizione artigianale milanese è il fatto di essere realizzato secondo un regolamento tecnico, con determinati ingredienti, nelle proporzioni stabilite e seguendo le tecniche della lavorazione artigianale. In particolare il Panettone Tipico della Tradizione Artigiana deve avere non meno del 20% in peso sul prodotto di uvetta sultanina; scorze di Arancia Candite e Cedro Candito sull'Impasto; non meno del 10 % in peso di burro sull'impasto; non avere ingredienti OGM; la Farina di produzione Selezionata e non può essere venduto oltre 30 giorni dalla data di produzione.